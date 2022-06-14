Донецк, 14 июня, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Власти Донецкой Народной Республики обратились с просьбой к России о задействовании дополнительных сил для уничтожения артиллерии украинских формирований. Об этом 14 июня заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Andrew Butko Эдуард Басурин

Он рассказал, что ДНР просит Россию задействовать дополнительные «Искандеры» и авиацию для уничтожения артиллерии украинских войск.

Ранее ВСУ провели массированную артиллерийскую атаку территории Донецкой Народной Республики, в результате которой погибли пять человек, в том числе один ребёнок.