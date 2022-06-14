Вашингтон, 14 июня, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Полиция США арестовала трёх афганских граждан по обвинению в убийстве ещё одного афганца, сообщают американские СМИ.

Mate Marschalko Убийство

Трое мужчин, Нурзад Насери, Хумаюн Насери и Джихадулла Насери, расправились с Халидом Насери возле магазина в штате Вирджиния 11 июня. Жертва, 25-летний молодой человек, скончался после того, как был доставлен в больницу.

В соответствии с Уголовным кодексом Вирджинии трём подозреваемым в убийстве грозит от пяти до сорока лет тюрьмы и штраф в размере 100 000 долларов.