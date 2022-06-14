Тунис, 14 июня 2022, 14:52 — REGNUM Профсоюзы Туниса отказались пойти навстречу правительству страны и призвали граждан страны участвовать во всеобщей забастовке. Об этом 14 июня сообщает Babnet.

Болельщики сборной Туниса
Болельщики сборной Туниса
Björn Láczay

По данным журналистов, 13 июня прошла встреча представителей ассоциации профсоюзов Туниса с членами правительства страны.

Как стало известно СМИ, 14 июня профсоюзы намерены заблокировать работу 159 государственных учреждений по всей территории страны, а сама забастовка начнётся 16 июня.

Члены профсоюзов требуют от правительства проведения реформ и введения государственного регулирования цен на ряд товаров и стратегически важных для экономики страны ресурсов. Однако эти требования, по данным журналистов, были проигнорированы.