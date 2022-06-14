Тунис, , 14:52 — REGNUM Профсоюзы Туниса отказались пойти навстречу правительству страны и призвали граждан страны участвовать во всеобщей забастовке. Об этом 14 июня сообщает Babnet.

Болельщики сборной Туниса Björn Láczay

По данным журналистов, 13 июня прошла встреча представителей ассоциации профсоюзов Туниса с членами правительства страны.

Как стало известно СМИ, 14 июня профсоюзы намерены заблокировать работу 159 государственных учреждений по всей территории страны, а сама забастовка начнётся 16 июня.

Члены профсоюзов требуют от правительства проведения реформ и введения государственного регулирования цен на ряд товаров и стратегически важных для экономики страны ресурсов. Однако эти требования, по данным журналистов, были проигнорированы.