Челябинск, 14 июня, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Челябинская область окажет Донецкой Народной Республике помощь с налаживанием производства стекла. Об этом заявил губернатор Южного Урала Алексей Текслер на рабочей встрече с главой ДНР Денисом Пушилиным, пишут СМИ.

Paul Lloyd Стекло

Стекольное производство понадобится для восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате обстрелов территории республики украинскими националистами. 14 июня Челябинская область подписала соглашение о содействии с восстановлением города Ясиноватая и Волновахского района.

Также Южный Урал помогает Донбассу и по другим направлениям. Сотрудничество в этом плане будет продолжено.