Тольятти, Самарская область, , 14:51 — REGNUM Работы по рекультивации крупной свалки, находящейся около главного конвейера «АвтоВАЗа», начали в Тольятти. Об этом 14 июня сообщил глава администрации города Николай Ренц в своем телеграм-канале.

Свалка Onf.ru

Он сообщил, что в течение трех лет с этой территории нужно вывезти порядка 44 тысяч тонн отходов на полигоны, провести рекультивацию участка, сформировать необходимые слои из специальных материалов, грунта и организовать на этом месте поле с травой.

«Свалка представляет собой скопление отходов различного рода: много пластика, поролона и различных синтетических материалов. Рекультивация этой свалки — важная для города задача, потому что загрязнено 12,5 га. Необходимо сделать так, чтобы этот объект не оказывал никакого экологического воздействия на окружающую среду», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что работы идут в рамках реализации национального проекта «Экология».