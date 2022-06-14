Туапсинский район, Краснодарский край, 14 июня, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Десять огородов и придомовых территорий подтоплено в Туапсинском районе Краснодарского края из-за залпового ливня 14 июня, сообщили в региональном оперативном штабе.

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Сильный ливень прошёл в районе села Горское Туапсинского района. Из-за схода воды с гор подтопленными оказались около десятка 10 огородов и придомовых территорий. Сейчас вода уже сошла. Домовладения не пострадали, уточнили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Краснодарского края на период с 14 по 16 июня действует штормовое предупреждение в связи с сильными ливнями.