Москва, 14 июня, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Отключение новой тройки российских банков от SWIFT было ожидаемым, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ м. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова.

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«Таким образом, банков в России, отключённых от SWIFT, становится уже 10. Безусловно, это повлечёт снижение объема трансграничных платежей, поскольку именно эти 10 банков в основном его и обеспечивали.

Из хороших новостей остаётся то, что не все банки в России отключены от SWIFT, поэтому возможность переводов через данную систему остаётся. Хотя, скорее всего, спровоцирует рост комиссии за перевод.

Кроме того, это будет способствовать развитию Системы передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС) — российскому аналогу SWIFT. А также не следует забывать об иных зарубежных аналогах SWIFT, к примеру — европейском SEPA и китайском CIPS.

То есть возможности для трансграничных платежей есть. Остаётся проблема, связанная с популярностью SWIFT в мире.

Многие организации, клиентами которых являются иностранные лица, могут не посчитать нужным предусмотреть для россиян возможность осуществлять переводы через другие системы. Здесь все зависит от того, насколько значим для организации объем покупок российских клиентов», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной пакет санкционных мер задействовал Евросоюз и в его рамках отключает от межбанковской системы SWIFT Сбербанк, Россельхозбанк (РСХБ) и Московский кредитный банк (МКБ). Решение вступает в силу с 14 июня.

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