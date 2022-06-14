Канск, Красноярский край, 14 июня, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Прокуратура Красноярского края проводит проверку в связи с сообщением о гибели 11-летней девочки, которую унесло течением во время купания в реке Кан. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Река

Трагедия произошла днём 14 июня. По предварительным данным, на телефон 112 в Канске поступило сообщение о том, что в реке Кан в районе дач посёлка Ремзавода утонула 11-летняя девочка.

По имеющейся информации, четыре девочки гуляли вдоль набережной и спустились к воде. Две 11-летние девочки решили искупаться. Одна из них зашла в воду подальше от берега, после чего её унесло течением. Вторая девочка смогла выбраться из воды.

Ведутся поиски. На место происшествия выехал Канский межрайонный прокурор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области прокуратура организовала проверку по факту гибели двоих детей на реке Обь.

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