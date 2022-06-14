В рязанские ковид-госпитали за сутки направили четырёх пациентов
Рязань, 14 июня, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки госпитализированы четыре ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июня в федеральном оперативном штабе. Выписано с выздоровлением 33 человека.
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Экспресс-тест на COVID-19
Общее количество подтверждённых случаев COVID-19 в регионе достигло 121 858. Выздоровели после лечения 117 659 человек.
Осложнения при инфекции стали причиной смерти 3395 пациентов, за последние сутки новых летальных исходов не зарегистрировано.