Рязань, 14 июня, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Рязанской области за истекшие сутки госпитализированы четыре ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июня в федеральном оперативном штабе. Выписано с выздоровлением 33 человека.

Https://www.volgograd.ru Экспресс-тест на COVID-19

Общее количество подтверждённых случаев COVID-19 в регионе достигло 121 858. Выздоровели после лечения 117 659 человек.

Осложнения при инфекции стали причиной смерти 3395 пациентов, за последние сутки новых летальных исходов не зарегистрировано.