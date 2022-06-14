* Талибы — запрещённая в России организация

Зарандж, Афганистан, 14 июня, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Нимроз сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оповестили все парикмахерские в провинции о запрете на бритьё и стрижку бород. Об этом пишет газета «8 Собх».

spabamboo.ru Борода

Это уже второе предупреждение за неделю. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Нимроза предупредили парикмахеров, что любой, кто не подчинится приказу, будет наказан.

На прошлой неделе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предупредили ряд парикмахерских в Нимрозе, чтобы они воздерживались от стрижки волос в западном стиле, а также от бритья и подравнивания бород.