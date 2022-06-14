Москва, 14 июня, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Количество легионеров в заявке баскетбольных клубов в Единой лиге ВТБ будет сокращено с восьми до шести. Об этом 14 июня сообщила генеральный директор лиги Илона Корстин на пресс-конференции.

(сс) Markus Spiske Баскетбол

«Сократили количество легионеров. Было восемь, теперь шесть. И убрали лицензию, чтобы игроки могли играть только в международных соревнованиях», — сказала Корстин.

Она отметила, что такое решение принял совет Единой лиги ВТБ.

Также она сообщила, что теперь в рамках борьбы с допингом все игроки и тренеры должны перед сезоном пройти обучение в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) и направить сертификат о курсе обучения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сезоне 2022/23 Единой лиги ВТБ примут участие 12 команд, дебютантами турнира станут «Самара» и московский клуб МБА.