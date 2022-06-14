Саратов, 14 июня, 2022, 14:41 — ИА Регнум. В Саратовской области до 17 июня местами ожидается высокая пожарная опасность (4 класс). В регионе из-за установившейся жары объявлено штормовое предупреждение, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

В период с 15 по 17 июня в Саратовской области прогнозируется неустойчивая погода. По региону с запада на восток будет медленно перемещаться холодный атмосферный фронт. Синоптики не исключают кратковременные дожди, грозы, шквалистое усиление ветра до сильного, локально — ливни. Высокая температура воздуха сменится на более прохладную (на 1-2 °С ниже климатической нормы).

В ночь на среду, 15 июня, осадков по области не ожидается. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха составит +13…+18 °C, в пониженных местах — около +8 градусов. Днем местами в Правобережье пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха поднимется до +27…+32 градусов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Кемеровской, Омской, Томской, Новосибирской, Иркутской областях, Алтайском крае, Хакасии и Туве до 17 июня объявлено штормовое предупреждение. Температура воздуха может подняться до +35 °C, потом жара начнет спадать.

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