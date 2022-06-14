Донецк, 14 июня, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка. Об этом 14 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Скриншот видео страницы ZloyFenix Установка «Град»

В 14:20 в представительстве зафиксировали удар с позиций украинской армии в населённом пункте Пески. По Куйбышевскому району Донецка выпущено пять ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, донецкий город Горловка обстрелян вооружёнными украинскими формированиями.