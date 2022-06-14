Москва, 14 июня, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Эвакуацию мирных жителей с территории завода «Азот» в Северодонецке, где их удерживают украинские нацисты, готовы провести 15 июня Вооруженных сил (ВС) РФ совместно с войсками Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 14 июня заявил журналистам руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«Руководствуясь гуманными принципами, Вооруженные силы России и формирования Луганской Народной Республики готовы провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан. Для этого с 08.00 (мск) до 20.00 (мск) 15 июня 2022 года открывается гуманитарный коридор в северном направлении (в город Сватово Луганской Народной Республики)», — сказал он.

Также Мизинцев предложил боевикам киевских националистических батальонов и иностранным наемникам, которые блокированы на территории завода «Азот», с 08:00 мск 15 июня прекратить военные действия и начать выпускать удерживаемых ими мирных граждан через указанный гуманитарный коридор.

Кроме того, генерал призвал украинских нацистов «прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина находится в положении колонии Запада и живёт за счёт его кредитов.