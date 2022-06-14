Абакан, 14 июня, 2022, 14:37 — ИА Регнум. В Хакасии передано в суд уголовное дело против бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии республики. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июня в республиканском МВД.

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Расследование уголовного дела по обвинению экс-замминистра в присвоении денежных средств в особо крупном размере с использованием своего служебного положения завершено.

Установлено, что в сентябре 2020 года, а также с марта по июнь 2021 года первый замминистра природных ресурсов и экологии Хакасии, являвшийся также председателем ликвидационной комиссии автономного учреждения «Абаканлессервис», присвоил более 250 тысяч рублей, принадлежащих республиканскому бюджету.

Как уточнили в МВД, часть суммы была присвоена под видом причитающейся ему зарплаты, часть — под видом выплаты задолженности одному из кредиторов автономного учреждения.

Возмещение причиненного ущерба обеспечено путём ареста имущества обвиняемого, а также путём добровольного возмещения.

Уголовное дело по обвинению экс-чиновника в двух эпизодах по ч. 3 ст. 160 УК РФ направлено в суд.

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