Женева, Швейцария, , 14:36 — REGNUM В Африке более 346 млн жителей различных стран испытывают проблемы с продовольствием. Об этом 14 июня сообщает Международный комитет Красного Креста (МККК).

Голод в Африке quentcourtois0

Наиболее острый дефицит наблюдается в Судане, Эфиопии и ЮАР, а также в Буркина-Фасо, Демократической Республике Конго (ДРК), Камеруне, Кении, Мавритании, Мали, Нигере, Нигерии, Сомали и Чаде.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Киргизии планируется вырастить 665 тысяч тонн пшеницы. Для обеспечения продовольственной безопасности и покрытия нужд страны ежегодно требуется около 769 тысяч тонн пшеничного зерна.