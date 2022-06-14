Джакарта, , 14:36 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что ситуация вокруг Украины является симптомом серьезных глобальных проблем, сообщает Antara.

Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди Ministry of Foreign Affairs of Republic Indonesia

Заявление было передано министром иностранных дел Индонезии на встрече высокого уровня по Индо-Тихоокеанскому региону в Чехии.

«Я также заявила на встрече, что то, что происходит на Украине, является лишь примером или симптомом серьезных проблем», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

«То, что происходит на Украине, раскрывает архитектурные слабости региона после окончания холодной войны», — добавила Ретно Марсуди.

Глава МИД Индонезии заявила о потери взаимного доверия и падении уважения к международному праву.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди предложила шаги для обеспечения безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия предложила шаги для безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе