Уфа, 14 июня 2022, 14:38 — REGNUM Четыре подростка и водитель пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.
По предварительной информации, днем 14 июня в Кугарчинском районе на 95 км автотрассы Старосубхангулово — Мраково автомобиль «Renault Duster» съехал с дороги и опрокинулся.
«В результате аварии водитель и четверо детей в возрасте 16 и 17 лет получили телесные повреждения», — сообщает пресс-служба.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии осудили водителя автобуса, по вине которого погибли трое детей.