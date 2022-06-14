Уфа, , 14:38 — REGNUM Четыре подростка и водитель пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По предварительной информации, днем 14 июня в Кугарчинском районе на 95 км автотрассы Старосубхангулово — Мраково автомобиль «Renault Duster» съехал с дороги и опрокинулся.

«В результате аварии водитель и четверо детей в возрасте 16 и 17 лет получили телесные повреждения», — сообщает пресс-служба.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии осудили водителя автобуса, по вине которого погибли трое детей.