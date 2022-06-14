Маймана, , 14:35 — REGNUM В Афганистане в городе Меймене мужчина убил свою 19-летнюю жену. Местные источники сообщили газете «8 Собх», что преступление было совершено сегодня ночью, 14 июня. Известно, что девушка находилась на седьмом месяце беременности.

Убийство publicdomainpictures.net

Также отмечается, что причиной убийства было семейное насилие. Убийца скрылся с места преступления. По словам источников, прилагаются усилия по его задержанию.

После прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти, в Фарьябе, как и в других провинциях, увеличилось количество самоубийств, бытовых и преднамеренных убийств.

Также местные официальные лица талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили 13 июня, что тело 11-летнего Баз Мохаммада было найдено в уезде Белчераг.