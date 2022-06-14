Москва, , 14:54 — REGNUM Украинские боевики намеренно увели сотни мирных граждан в промышленную зону химкомбината «Азот» в Северодонецке. Теперь власти Украины запросили гуманитарный коридор для эвакуации людей оттуда в Лисичанск, заявил 14 июня руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине — начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, Украина обратилась с просьбой предоставить гуманитарный коридор для выхода женщин, детей и пожилых людей с комбината «Азот» в город Лисичанск, на подконтрольную Киеву территорию. Так как ранее ВСУ подорвали последний мост через реку Северский Донец в сторону Лисичанска, эвакуация по этому пути невозможна.

Националисты, подчеркнул Мизинцев, в ходе отступления из жилых кварталов намеренно вывели из города в промышленную зону химкомбината сотни мирных граждан, чтобы прикрываться ими как «живым щитом». Положение украинских боевиков безвыходное, поэтому российская сторона расценивает просьбу Киева об эвакуации мирных граждан как попытку вывести из окружения уцелевшие подразделения.

«Таким образом, налицо все признаки повторения «мариупольского сценария», — сказал Мизинцев.

Российские войска и силы ЛНР готовы провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан. Для этого 15 июня с 08:00 (мск) до 20:00 (мск) будет открыт коридор в северном направлении — в город Сватово ЛНР.

Всех без исключения мирных людей безопасно эвакуируют и переместят в составе гуманитарных колонн в пункты временного размещения. Боевикам и иностранным наёмникам предлагается прекратить любые боевые действия, выпустить мирных граждан и сложить оружие.

Россия гарантирует им жизнь и обращение, соответствующее Женевской конвенции. Российская сторона будет ожидать знака к началу гуманитарной операции — поднятия белых флагов.

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