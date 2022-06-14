Москва, , 14:34 — REGNUM До этого момента Белоруссия являлась наблюдателем ШОС, поэтому вступление в организацию и получение статуса полноправного члена не стало чем-то неожиданным, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

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«Тем более, когда на Белоруссию оказывается экономико-политическое давление со стороны США и ЕС, развитие восточного вектора выглядит обоснованным.

Возникающая напряжённость на белорусско-польской границе стала дополнительным фактором принятия решения Белоруссией о вступлении в ШОС. Хотя организация не является чисто военно-политическим блоком, как НАТО, статус постоянного члена даёт дополнительные гарантии безопасности.

Кроме того, целями ШОС является широкий спектр сотрудничества, что особенно важно в условиях санкций. При этом мы не говорим о том же уровне экономической интеграции, как в рамках ЕАЭС, в том числе поэтому не стоит полагать, что членство в ШОС решает все проблемы.

Так, российские компании испытывают сложности в торговле с Китаем и Индией, хотя Россия является постоянным членом ШОС и участвует в БРИКС. Но, по крайней мере, имеется поддержка на высшем уровне», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия подготовила заявку на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества, заявил специальный представитель президента России по делам ШОС Бахтиер Хакимов.

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