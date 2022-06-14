Ульяновск, , 14:32 — REGNUM В Ульяновской области выясняют детали трёх происшествий, в том числе двух нападений с ножом. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Нож Александр Горбаруков © ИА REGNUM

13 июня в дежурную часть поступило сообщение от 56-летней жительницы одного из сёл Инзенского района. Предварительно правоохранители установили, что рано утром к потерпевшей пришёл в нетрезвом состоянии её 33-летний безработный родственник.

«Женщина сделала замечание, гостю это не понравилось, и он стал наносить удары по голове хозяйке дома, угрожая убийством», — говорится в сообщении.

По версии полиции, подозреваемый скрылся после того, как заметил, что у женщины пошла кровь.

Ещё одно преступление было совершено 11 июня в Ульяновском районе. Разбирательства начались после обращения из больницы, куда поступил мужчина с ножевым ранением. Предварительно правоохранители установили, что в одном из сёл между потерпевшим и его знакомым произошла ссора, во время которой обидчику нанесли ножевое ранение. В совершении преступления подозревается ранее судимый 42-летний сельчанин.

Кроме того, выясняют детали преступления в Тереньгульском районе, где в больницу с ножевым ранением поступил 47-летний житель. Предварительно установлено, что во время распития спиртных напитков между приятелями произошёл конфликт, в ходе которого 36-летний мужчина ударил оппонента ножом.

В настоящее время по данным фактам устанавливаются все происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовных дел.