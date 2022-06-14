Кривошеинский район, Томская область, 14 июня, 2022, 14:31 — ИА Регнум. В Томской области прокуратура организовала проверку по факту гибели двоих детей на реке Обь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Leninsk-kuznetskiy.frant.me Тонущий человек

Предварительно установлено, что вечером 13 июня четверо школьников купались в реке в селе Кривошеино.

«Одна девочка и один мальчик, 2010 и 2011 года рождения, утонули. Дети находились на водном объекте без сопровождения взрослых», — отметили в прокуратуре.

На место происшествия выехал районный прокурор Дмитрий Миронов. Сотрудники ведомства намерены проверить исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».