* талибами — запрещённая в России организация

Мазари-Шариф, Афганистан, , 14:30 — REGNUM Акбар Ансари, оператор частного телевидения «Рахнавард» в афганской провинции Балх, освобождён разведывательным управлением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Мазари-Шарифе после 53 дней ареста. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан

Хотя Ансари не захотел комментировать то, что произошло с ним во время ареста, местные официальные лица «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что дело Акбара Ансари не имеет ничего общего с его работой в СМИ.

Необходимо отметить, что после падения предыдущего правительства Афганистана талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под разными предлогами задерживали, пытали и заключали в тюрьму журналистов.

Несколько дней назад местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Фарьяб передали в прокуратуру материалы о трёх журналистах, в том числе женщине. Недавно в провинции Каписа пропал журналист, его судьба до сих пор неизвестна.

«Репортёры без границ» недавно сообщили, что за последний месяц талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали 12 журналистов.