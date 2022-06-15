Москва, 15 июня, 2022, 09:00 — ИА Регнум. В 2021 году, благодаря поддержке предпринимательства и одноименному национальному проекту, лучшую динамику переходов из микро — в малый и средний бизнес показали общепит, доставка продуктов и строительство. Это следует из данных сервиса «Статистика» на МСП. РФ, который агрегирует информацию ФНС, а также единого реестра субъектов МСП обнародовала ежегодную оценку регионов по динамике перехода бизнеса из группы в группу.

Agency-kaluga Малый бизнес

Корпорацией МСП были определены регионы и отрасли, которые показали самый большой прирост переходов из микро — в малый бизнес, из микро — в средний, из малого в средний бизнес в 2021 году в сравнении с 2020 годом. Эти данные будут представлены на сессии ПМЭФ. Цифровая платформа МСП реализуется в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса.

Регионами-лидерами по приросту количества переходов стали Мурманская, Калужская, Псковская, Курская, Тверская области, Чувашская и Удмуртская Республики, Марий Эл. Наибольший прирост выросших предприятий зафиксирован в ресторанном бизнесе, доставке продуктов, строительстве, неспециализированной оптовой или розничной торговле.

«Уже 10 лет мы оказываем информационно-консультационные услуги, реализуем федеральные и региональные образовательные программы, проводим семинары, тренинги и мастер-классы, организуем форумы и другие деловые мероприятия. За этот период Центр поддержки предпринимательства развивался, быстро и эффективно адаптировался к социально-экономическим изменениям, происходящим в регионе. Это, безусловно, заслуга всей команды Центра», — пояснила руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области Виктория Тимонова.

По итогам пилотной оценки лидером в категории «Из микро — в малый бизнес» является Амурская область, «Из малого в средний» — Курганская область, «Из микро — в средний бизнес» — Волгоградская область.

«В нашем регионе существует ряд преференций для социального бизнеса. Например, пониженная налоговая ставка по УСН, 1% при объекте налогообложения «доходы» и 5% при объекте «доходы минус расходы». Второй год подряд социальные предприниматели могут получить гранты до 500 тысяч рублей. Полученные средства можно использовать на уплату аренды и ремонт помещений, приобретение оргтехники и оборудования, подключение к коммунальным и электрическим сетям, оплату коммунальных услуг и электроснабжения и другие расходы», — сказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Оксана Кукшенёва.

Благодаря мерам поддержки в одном из центров психологической помощи в Благовещенске в прошлом году закупили дорогостоящее оборудование.

«На средства гранта мы приобрели диагностическое оборудование. Своими силами смогли бы накопить и купить только через год — два. Кроме этого, в заявке на грант включили оплату коммунальных платежей. Высвобожденные средства пошли на развитие и улучшение материальной базы Центра. Тем, кто только думает стать социальным предпринимателем, скажу сразу — это не сложно. Нужно собрать пакет документов и подтвердить социальную направленность», — отметила руководитель Центра Ирина Дзюба.

В ряде регионов в течение года некоторые микропредприятия совершили «рывок», перейдя сразу в категорию среднего бизнеса. По этому показателю в числе лидеров — Волгоградская и Калужская области, Чувашская Республика, ЯНАО, Сахалинская область, Мордовия, Челябинская область, ХМАО, Калининградская и Саратовская области.

Больше всего таких компаний оказалось в сфере строительства, общепита, доставки и перевозки грузов автотранспортом. Также среди отраслей-лидеров — оптовая торговля фруктами и овощами, а также компьютерными устройствами, строительные специализированные работы, выращивание зерновых.

По переходам компаний из статуса «микро-» в малый бизнес за Амурской областью следуют Республика Тыва, Тульская и Орловская области, Камчатский край, Удмуртия и Крым. В этой категории отрасли-лидеры — строительство, розничная торговля продуктами питания, рестораны и доставка.

Регионами, где за год отмечен наибольший прирост переходов из малого в средний бизнес, помимо Курганской области стали Архангельская область и Удмуртская Республика, а также Псковская, Курская и Новгородская области, Республика Алтай и Мурманская область. Здесь лидирующими сферами стали строительство и торговля автомобилями.

В то же время из проанализированных Корпорацией МСП данных следует, что регионами-лидерами именно по количеству переходов из категории «микробизнес» в малый бизнес стали Краснодарский край, Московская область, Удмуртия, Тюменская область, Крым и Амурская область. Больше всего предприятий, перешедших из малого в средний бизнес, насчитывалось в Москве, Приморье, Краснодарском крае, Ростовской области, Башкортостане и Удмуртии.

«Для малого и среднего бизнеса может быть проблематичным иметь свой штат инженеров-конструкторов или парк дорогостоящего оборудования, которое нужно только на стадии разработки изделий. Наш центр предоставляет большой перечень услуг для СМСП на льготных условиях», — рассказала о возможностях для бизнеса исполнительный директор краснодарского Фонда развития бизнеса Елена Пистунова.

По количеству перехода компаний из категории «Микробизнеса» в средний впереди других регионов Москва, Татарстан, Челябинская, Калининградская, Ростовская и Новосибирская области.

«Показатели переходов предприятий из одной категории в другую — это дополнительные факторы для оценки «самочувствия» бизнеса. Они помогают более комплексно оценить степень развития МСП и драйверы, которые ему способствуют в регионах. Серьезным подспорьем предпринимателям стали меры господдержки: в строительной отрасли одним из важных факторов была льготная ипотека, а в сфере общепита — господдержка малого и среднего бизнеса вкупе с адаптацией бизнеса к новым реалиям и развитием новых направлений, таких как онлайн-заказы, работа «на вынос», доставка готовых блюд», — прокомментировал анализ генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, подчеркнув, что меры поддержки должны способствовать переходу бизнеса из одной группы в другую.

Отметим, в ряде регионов есть отрасли-лидеры по переходам бизнеса из категории в категорию, нехарактерные для остальной страны. К примеру, в Чувашской Республике в топ-3 вошла разработка компьютерного ПО, а в Тульской области — производство верхней одежды.

В то же время в Курганской области в лидерах роста — выращивание зерновых культур.

«В экономике происходят структурные изменения, и малый бизнес может повысить скорость и эффективность этих изменений. Для этого нужно формировать стратегические посылы и решения. Мы считаем драйверами развития малый производственный бизнес, сельское хозяйство и потребительскую кооперацию, сквозную регуляторику и включение в систему принятия решений отраслевых союзов», — подчеркнул президент «Опоры России» Александр Калинин.

Напомним, национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» призван поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.