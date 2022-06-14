Мадрид, 14 июня, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Правительство Испании хочет провести следующее заседание Конференции по вопросам, связанным с Европейским союзом, в Стране Басков. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на министерство территориальной политики.

(сс) Basotxerri Бильбао. Страна Басков

Отмечается, что заседание может состояться уже в июле 2022 года. Власти хотят обсудить с автономными сообществами подготовку к председательству Испании в Евросоюзе во второй половине 2023 года.

Согласно заявлению министерства, его руководитель Исабель Родригес передала главе парламента Страны Басков Иньиго Уркулью пожелание центрального правительства рассчитывать на баскское правительство в организации этой встречи и выборе места ее проведения.