Курган, , 14:29 — REGNUM В Курганской области за сутки на 14 июня с коронавирусной инфекцией госпитализированы семь человек, выписан по выздоровлению один курганец. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Вакцинация от коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за сутки выявлено 17 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 14 июня выявлено 104 858 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 102 865 человек, скончались 1438 пациентов (летальных случаев зв сутки не зарегистрировано).

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