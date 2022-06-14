Курган, 14 июня, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки на 14 июня с коронавирусной инфекцией госпитализированы семь человек, выписан по выздоровлению один курганец. Об этом сообщает портал «Стопкоронавирус. рф».

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

Всего за сутки выявлено 17 заражённых коронавирусом курганцев. Это на одного человека меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 14 июня выявлено 104 858 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 102 865 человек, скончались 1438 пациентов (летальных случаев зв сутки не зарегистрировано).