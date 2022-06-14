Ижевск, 14 июня, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Удмуртии вынесен приговор в отношении 42-летнего жителя Владимирской области по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере с использованием интернета организованной группой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

УМВД по Костромской области Наркотик

Установлено, что мужчина в течение почти года выполнял функции перевозчика в транснациональной организованной группе, которая занималась перевозкой и сбытом наркотических средств в России и Белоруссии. Кроме того, вместе с другими участниками группировки он оставлял тайники — «закладки» с крупными и особо крупными партиями наркотических средств, после чего передавал координаты тайников покупателям.

Он признан виновным в трех преступлениях по ч.3 ст.30, п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 и трех преступлениях по ч.3 ст. 30, ч.5 ст.228.1 УК РФ.

С учетом смягчающих обстоятельств он получил девять лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Петропавловска-Камчатского хранил 18 килограммов наркотиков разных видов. Его задержали, возбуждено уголовное дело.

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