Триполи, , 14:32 — REGNUM Депутаты палаты представителей Ливии провели чрезвычайную выездную сессию в городе Сирт. Об этом 14 июня сообщает Fawasel.

Эмблема Палаты депутатов Ливии

По данным журналистов, сессия была объявлена спикером парламента Агилой Салехом для обсуждения проекта бюджета Ливии. В заседании приняли участие более 100 депутатов, которые покинули столицу Ливии — Триполи из-за разногласий с правительством страны и премьер-министром Абдель-Хамидом Дабайбой.

На заседании парламента депутаты выразили поддержку альтернативному правительству Ливии, которое возглавляет Фатхи Башага. Депутаты проголосовали за проект бюджета, который оценивается в 95 миллиардов динаров ($1 = 4,8 динаров): 41,7 млрд на заработную плату для госслужащих, 8,6 млрд динаров на государственные расходы, 17,7 млрд динаров на проекты развития и реконструкции, 26,6 млрд динаров на социальные выплаты.