Триполи, 14 июня 2022, 14:32 — REGNUM Депутаты палаты представителей Ливии провели чрезвычайную выездную сессию в городе Сирт. Об этом 14 июня сообщает Fawasel.

Эмблема Палаты депутатов Ливии
Эмблема Палаты депутатов Ливии

По данным журналистов, сессия была объявлена спикером парламента Агилой Салехом для обсуждения проекта бюджета Ливии. В заседании приняли участие более 100 депутатов, которые покинули столицу Ливии — Триполи из-за разногласий с правительством страны и премьер-министром Абдель-Хамидом Дабайбой.

На заседании парламента депутаты выразили поддержку альтернативному правительству Ливии, которое возглавляет Фатхи Башага. Депутаты проголосовали за проект бюджета, который оценивается в 95 миллиардов динаров ($1 = 4,8 динаров): 41,7 млрд на заработную плату для госслужащих, 8,6 млрд динаров на государственные расходы, 17,7 млрд динаров на проекты развития и реконструкции, 26,6 млрд динаров на социальные выплаты.