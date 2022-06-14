Москва, 14 июня, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Потеря одних возможностей в условиях санкций и появление других станет одной из тем Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 14 июня журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представителя Кремля спросили, намерено ли российское руководство стимулировать состоятельных граждан оставаться в стране. Песков ответил, что «какие-то возможности закрываются, а на смену этим возможностям приходят новые».

«Вот, кстати, эта тема и будет обсуждаться на Санкт-Петербургском экономическом форуме», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также заявил, что в Кремле не отмечают массовой миграции из страны состоятельных граждан. Ранее британская консалтинговая компания Henley& Partners спрогнозировала, что около 15 тыс. долларовых миллионеров (15%) покинут Россию за 2022 год.

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