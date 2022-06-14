Москва, 14 июня, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Позиция ЕСПЧ показывает, что закон об иностранных агентах в России — хороший, считает глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Василий Пискарёв

«По сути, своим решением ЕСПЧ выражает недовольство тех кругов в Европе, которым закон об иноагентах перекрывает лазейки для скрытного влияния на государственные решения в нашей стране и значительно снижает возможности вмешиваться во внутренние дела России. Давно уже очевидно: если в Европе недовольны нашим законом, значит он хороший», — отметил Пискарёв.

Что же касается законодательства об иноагентах, то закон полностью соответствует Конституции Российской Федерации и не противоречит российским законам и нормам международного права, поэтому и исполнять нам в данном решении нечего, подчеркнул парламентарий.

«Закон об иноагентах разрабатывался, чтобы защитить наш суверенитет и право миллионов российских граждан знать, на какие цели поступают из-за рубежа и в чьих интересах расходуются огромные средства, получаемые теми, кто выполняет в нашей стране функции иноагента», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЕСПЧ признал российское законодательство об иноагентах нарушающим права человека.