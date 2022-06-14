София, 14 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В районе города Русе на севере Болгарии произошло возгорание рейсового автобуса, в салоне которого находились десятки пассажиров. Об этом 14 июня сообщает софийская газета «Телеграф».

(сс)apoltix Полиция Болгарии

По предварительным данным, во время движения у автобуса, следовавшего по маршруту Русе — Штрыклево, загорелся двигатель.

Водителю удалось локализовать возникший пожар.

Жертв и пострадавших нет.

Ведется следствие.