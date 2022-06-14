* талибов — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, , 14:24 — REGNUM Спецслужбы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Газни арестовали жителя административного центра этой провинции, владельца фотомагазина. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Согласно источникам, магазин находится возле здания управления образования Газни. Несколько талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевиков грубо вытащили мужчину из магазина и увезли в неизвестном направлении.

Родственники и друзья задержанного подтвердили, что, хотя с момента инцидента прошло более суток, его судьба до сих пор неизвестна.