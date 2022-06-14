Газни, Афганистан, 14 июня 2022, 14:24 — REGNUM Спецслужбы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Газни арестовали жителя административного центра этой провинции, владельца фотомагазина. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Согласно источникам, магазин находится возле здания управления образования Газни. Несколько талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) боевиков грубо вытащили мужчину из магазина и увезли в неизвестном направлении.
Родственники и друзья задержанного подтвердили, что, хотя с момента инцидента прошло более суток, его судьба до сих пор неизвестна.