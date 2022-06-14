Ростов-на-Дону, 14 июня, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Игроки футбольного клуба «Ростов» вышли из отпуска и начали подготовку к первому контрольному матчу. Подопечные Валерия Карпина встретятся с командой «Кубань Холдинг». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих 14 июня.

Fc-rostov.ru Дмитрий Полоз

Встреча с соперником из станицы Павловской Краснодарского края состоится в закрытом формате. Матч пройдёт 18 июня на стадионе «Олимп имени Виктора Понедельника».

Результат футбольной баталии будет опубликован в социальных сетях.