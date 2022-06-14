Вашингтон, 14 июня, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Глава МИД Южной Кореи Пак Чин, находящийся с визитом в Вашингтоне, встретился 13 июня с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Согласно опубликованным данным, представители двух стран приветствовали соглашение об укреплении сотрудничества в сфере ядерной энергетики, достигнутое в ходе недавней встречи главы Южной Кореи Юн Сок Ёля и президента США Джо Байдена, а также разделили мнение о том, что Сеул и Вашингтон, разделяющие принцип нераспространения ядерного оружия, являются партнерами.

Стороны обменялись мнениями о важности международного сотрудничества в ядерной энергетике в частном секторе, а также обсудили важность Дополнительного протокола Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

По мнению экспертов, таким образом стороны подчеркнули необходимость соблюдения режима нераспространения частными компаниями в случае реализации проектов, связанных с ядерной энергетикой.