Москва, , 14:23 — REGNUM Выделенные властями Германии средства для спасения Gazprom Germania должны выровнять финансовое положение компании, вызванное высокими ценами на газ и обеспечить надежность поставок газа после того, как Россия сократила их, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

«Использование денег налогоплательщиков Германии для спасения российской компании взывает споры, но выхода нет, так как Gazprom Germania играет важную роль в энергоснабжении страны, и восстановить его финансовое благополучие отвечает национальным интересам.

Официально российская группа Газпром прекратила свое участие в Gazprom Germania 1 апреля 2022 года. Впоследствии в этом же месяце правительство Германии взяло под свой контроль «Газпром Германия» и ее дочерние компании, передав их под опеку Bundesnetzagentur, федерального регулятора энергетики. Изменение структуры собственности предприятия нарушило строгий закон Германии об иностранных инвестициях.

В ответ Россия в мае сократила объемы газа, поставляемого компании, вынудив вместо этого Германию покупать газ на спотовом рынке по значительно более высоким ценам. Цены на газ на спотовом рынке в Германии в три раза превышают уровень годичной давности, что в итоге обойдется потребителям газа в Германии в дополнительные €5 миллиардов в год.

Чтобы понять обеспокоенность правительства Германии судьбой компании, необходимо знать, что из себя представляет Gazprom Germania и какую роль она играет для Европы.

Gazprom Germania — это крупнейший блок на газовом рынке континентальной Европы, сосредоточивший свою деятельность по торговле, хранении и транспортировке газа, владеет рядом газохранилищ в Германии, включая крупнейшее в стране «Реден», снабжает крупных промышленных потребителей Германии и британское торговое подразделение GM& T.

Компания GM& T является крупным трейдером газа, сжиженного природного газа и электроэнергии продавая по всему миру. Он также поставляет около 20% всего не бытового газа в Великобритании, примерно 30 тыс. коммерческих клиентов, включая магазины, пабы, а также две трети тяжелой энергии Великобритании, пользователи которых — важнейшие отрасли, производящие товары от стекла и керамики до удобрений, бумаги и стали.

Остановка деятельности Gazprom Germania может вызвать значительный дефицит газа в ЕС и Великобритании, что в свою очередь может вызвать остановку промышленности и начнётся разрыв производственных цепочек.

То есть на горизонте нескольких месяцев у Германии, которая импортирует более 60% газа из России, может случиться экономический шок. Остальные страны Европы тоже пострадают, но в меньшей степени. Поэтому правительство Германии всеми силами старается этого не допустить.

Так что опять приходим к тому, что у Германии и ЕС сейчас безвыходная ситуация и альтернатив российскому газу ближайшие 2-3 года нет и не будет. Все попытки замены и сокращения потребления – это лишь временное отстранение неизбежного.

В результате сочетания резкого восстановления мирового спроса и сокращения поставок из России цены на газ бьют рекорды и в три раза превышают уровень годичной давности.

Ни Европе, ни Германии это не выгодно, так что с приближением зимы с большей долей вероятности можем увидеть смягчение риторики ЕС, а группе компаний Газпром ничего не грозит», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Германия может предоставить до 10 млрд евро на спасение Gazprom Germania, ранее принадлежавшего Газпрому, которое правительство Германии экспроприировало в начале 2022 года. Ожидается, что кредит в размере от 5 до 10 млрд евро выдаст немецкий государственный банк KfW Group.

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