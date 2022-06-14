София, , 14:23 — REGNUM Управление дорожной полиции (УДП) Болгарии приступило к масштабной акции по проверке соблюдения водителями транспортных средств основных правил дорожного движения (ПДД). Об этом 14 июня сообщает софийская газета «Дума».

Полиция Болгарии (сс)apoltix

Согласно официальной информации, в течение недели правоохранители будут следить за соблюдением скоростного режима, правильным использованием ремней безопасности и техническим состоянием автомобиля.

Соответствующие специальные посты будут выставлены практически в каждом населенном пункте страны, а также на крупнейших трассах государственного и международного значения.

По словам главного инспектора УДП Дамиана Владинова, указанные меры призваны кардинально сократить количество автокатастроф в стране. Ежегодно в результате ДТП в Болгарии гибнет до 1 тыс. человек.