Горно-Алтайск, , 14:23 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили семь новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

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Новые носители зарегистрированы в Горно-Алтайске, Майминском, Чемальском, Шебалинском и других районах. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 34 519.

«По данным на 14 июня 2022, за весь период в регионе выздоровели 33 714 человек. Проведены лабораторные исследования 465 055 проб. В том числе за сутки исследовано 150 проб», — добавили в оперштабе.