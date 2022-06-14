Мелитополь, 14 июня, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Очередной обмен телами погибших в ходе боевых действие прошел между Россией и Украиной на линии соприкосновения в Запорожской области. Об этом 14 июня сообщила корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова в своем телеграм-канале.

Цитата из x/ф «Александр Невский». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Останки павших

«Очередной обмен телами погибших произошел сегодня утром на линии боевого соприкосновения в Запорожской области», — написала она в своем сообщении.

Также корреспондент уточнила, что в ходе обмена стороны передали друг другу по 56 тел погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что массированные обстрелы Донецка 13 июня были спланированной операцией украинских боевиков.