Москва, , 14:22 — REGNUM Украина находится в положении колонии Запада и живёт за счёт его кредитов. Об этом 14 июня сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в личном телеграм-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, президенты Украины Пётр Порошенко и Владимир Зеленский, хотя и являются политическими противниками, едины, когда дело касается кредитов Запада.

В результате положение постоянно кредитуемой страны, написала Захарова, «не просто поставило Украину в зависимость от Запада, а превратило ее в колонию и подмандатную территорию во всех смыслах».