Москва, , 14:22 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на совершенствование законодательства в сфере правового регулирования деятельности международных компаний и международных фондов на территории специальных административных районов в Калининградской области и Приморском крае, передает корреспондент ИА REGNUM 14 июня.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Международные компании, являющиеся непубличными акционерными обществами, смогут получить право на выпуск обыкновенных акций разных типов с разным объемом прав и голосов. При продаже многоголосых акций третьему лицу международная компания должна будет осуществить конвертацию каждой акции, предоставляющей более одного голоса, в акцию иной категории (типа), предоставляющую один голос. Международных компаний — публичных акционерных обществ — предлагаемые изменения не коснутся.

Для защиты прав миноритарных акционеров международной компании законопроектом закрепляется особый механизм корпоративной защиты, применимый в специально оговоренных законопроектом случаях, например, право требовать выкупа акций.

Законопроект позволит решить проблемы, связанные с необходимостью увеличения объема инвестиций в экономику, путем привлечения большего числа компаний под юрисдикцию специальных административных районов, отметил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

Читайте также: Законопроект о специальном регулировании финрынка внесен в Госдуму