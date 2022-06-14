Молдавия, 14 июня, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии в Кишинёве проведёт протестную акцию 16 июня. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Партия Социалистов Республики Молдова Протесты в Кишиневе

«Приглашаются все граждане, недовольные действующей властью!» — говорится в объявлении.

В пресс-службе сообщили, что акция назначена на 10:00 по местному времени (совпадает с московским). Протестующие соберутся возле парламента республики.

Напомним, Додона в конце мая обвинили по ряду статей, в том числе в «измене родине» и «пассивной коррупции». Суд поместил политика под домашний арест. Ранее экс-президент призывал граждан выходить на акции протеста, так как за полгода после прихода действующего правительства в стране резко упал уровень жизнь. Додон заявляет о своей невиновности и обвиняет власти в политическом преследовании неугодных.