Москва, , 14:21 — REGNUM Правительство России смогло выполнить бюджет на 97,5%, и это впервые. Об этом 14 июня заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Алексей Кудрин Afedin

«Правительство за пять лет выполнило впервые бюджет на 97,5% — самый высокий процент выполнения расходов, при том что в течение года с учётом антикризисных мер бюджет был увеличен на два трлн рублей», — заявил Кудрин.

«При этом остатков, неисполненных расходов мы насчитали 645 млрд. Я хочу напомнить, что в прошлом году это был триллион. 645 млрд — это оставшееся ресурсы, как правило, это законтрактованные уже вещи, которые переходят на очередной год. Есть где-то и то, что не успели законтрактовать даже. Тем не менее, положительная динамика по сокращению такого рода неиспользованных остатков», — указал он.