Мазари-Шариф, Афганистан, 14 июня, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Два человека погибли и по меньшей мере шестеро получили ранения в результате вооружённого нападения на автомобиль, в котором находились сотрудники аэропорта Мазари-Шарифа. Об этом сообщил Мохаммад Асиф Вазири, пресс-секретарь полицейского управления афганской провинции Балх, передаёт региональное отделение информационного агентства «Тасним».

Убийство

Он уточнил, что погибшие были сотрудниками технического персонала аэропорта, добавив, что полиция расследует инцидент.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.