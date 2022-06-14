Тула, , 14:20 — REGNUM Приговор в отношении сотрудников управления Росреестра Тульской области по статье о мошенничестве в особо крупном размере вынес Советский районный суд Тулы, сообщили 14 июня в пресс-службе прокуратуры региона. Расследование уголовного дела вел УФСБ России по Тульской области.

Суд Freesmi.by

Виновными в мошенничестве признаны кадастровый инженер и сотрудники управления. Как установлено в суде, фигуранты дела в 2017–2018 годах, используя должностное положение, по подложным документам оформили право собственности на 26 земельных участков в Туле и в Алексине. Ущерб, который был причинён государству, оценили в 51 млн рублей.

Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на сроки от пяти до шести лет в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься государственной регистрацией прав на недвижимое имущество, а кадастровому инженеру с лишением права заниматься землеустроительными работами на срок три года. Осужденных взяли под стражу в зале суда.