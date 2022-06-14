Салехард, 14 июня, 2022, 14:18 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 14 июня за сутки госпитализировали двух человек с COVID-19. Об этом сообщается на сайте «Стопкоронавирус. рф».

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По данным регионального оперативного штаба, всего госпитализировано с коронавирусом 50 ямальцев. Выздоровели за сутки в ЯНАО семь человек. Заразились коронавирусом восемь человек — на одного меньше, чем днём ранее. Среди вахтовиков выявили одного человека с COVID-19.

С начала пандемии в ЯНАО на 14 июня зарегистрировано 137 172 случая заражения коронавирусом, выздоровели 135 815 человек, 1042 скончались (ни одного за сутки).