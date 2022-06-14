Бишкек, , 14:17 — REGNUM Комитет по конституционному законодательству и госустройству парламента Киргизии отклонил предложенный правительством проект закона о непривлечении чиновников к уголовной ответственности за совершённые ими ошибки. Об этом стало известно по итогам заседания сегодня, 14 июня.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Министерство юстиции инициировало законопроект о защите государственных служащих, ссылаясь на то, что они стали нерешительными и проявляют всё меньшую активность якобы из соображений осторожности, поскольку опасаются наказания за свои действия.

Депутаты выступили против принятия этого документа, охарактеризовав предлагаемый Минюстом проект закона как «лоббирование интересов правительственных чиновников», «попытку оправдать коррупцию» и «защиту корыстных умыслов госслужащих».