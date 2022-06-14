Донецк, , 14:17 — REGNUM Массированные обстрелы Донецка 13 июня были спланированной операцией украинских боевиков, заявил официальный представитель Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

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«Вчера была проведена спецоперация, которая готовилась давно… Стрельба велась не просто хаотично, как нам казалось, стрельба велась по определенному квадрату, который больше всего пострадал, это у нас Ворошиловский, Киевский и Куйбышевский район», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Басурин добавил, что украинские боевики постоянно меняли позиции артиллерии, прикрывая одну другой, «и все время стрельба шла именно по квадрату — это уничтожение гражданского населения».

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле видят участившиеся обстрелы территории ДНР со стороны украинских войск.

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