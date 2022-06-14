Донецк, 14 июня 2022, 14:17 — REGNUM Массированные обстрелы Донецка 13 июня были спланированной операцией украинских боевиков, заявил официальный представитель Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
Басурин добавил, что украинские боевики постоянно меняли позиции артиллерии, прикрывая одну другой, «и все время стрельба шла именно по квадрату — это уничтожение гражданского населения».
Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле видят участившиеся обстрелы территории ДНР со стороны украинских войск.
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