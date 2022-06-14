Калуга, 14 июня, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В настоящее время в Калужской области зарегистрировано 5,5 тыс. доноров. В 2021 году благодаря доноров было заготовлено 3 тыс. 545 литров эритроцитарной массы, 4 тыс. 930 литров плазмы, 2 тыс. 976 доз тромбоцитов и 10 тонн 932 литра цельной крови. Об этом 14 июня, во Всемирный день донора, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра здравоохранения региона Константина Пахоменко.

Министерство здравоохранения Калужской области

В 2022 году День донора проводится под девизом «Донорство крови — акт солидарности. Станьте донором и спасайте жизни». В этот день в Калужской области состоялись донорские акции. На Областной станции переливании крови прошла акция «Путь Донора», организатором которой выступило Калужское отделение «Российского Красного Креста» при поддержке регионального министерства здравоохранения. На улицах Калуги были организованы агитационно-информативные пункты с возможностью записаться на донацию, узнать ответы на интересующие вопросы, противопоказания и правила сдачи крови. Подобная акция состоялась и в Малоярославце на базе поликлиники Центральной районной больницы. В Калуге местным отделением «Российского Красного Креста» также была организована акция по вступлению в Национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова. Её цель — привлечь внимание населения к вопросам донорства костного мозга и пригласить к вступлению в специализированный регистр доноров.

«Практически все искусственные заменители крови не способны полностью заменить все компоненты и воспроизвести все функции крови в организме, а также имеют побочные эффекты. Поэтому донорская кровь незаменима при целом ряде хронических заболеваний, необходима пострадавшим с травмами и ожогами, онкобольным и при сложных операциях. Сдавая кровь, доноры спасают жизни многим людям. Огромная им за это благодарность», — отметил Константин Пахоменко.